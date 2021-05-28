Через позицію Росії мандат місії ОБСЄ продовжили на скорочений термін — МЗС

Міністерство закордонних справ вважає неконструктивною позицію Росії щодо зменшення терміну тривалості мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до двох місяців.

Про це йдеться у повідомленні МЗС, передає Укрінформ.

«28 травня постійна рада ОБСЄ ухвалила консенсусне рішення щодо продовження мандата Місії спостерігачів на російських прикордонних пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» до 31 липня.

Російська Федерація завадила продовженню мандата Місії на стандартний чотирьохмісячний період, скоротивши його до двох місяців, без об‘єктивних причин», - зазначається у повідомленні.

Міністерство закордонних справ України вважає неконструктивною позицію РФ щодо зменшення терміну тривалості мандата Місії спостерігачів ОБСЄ, підкреслюють в МЗС.

МЗС звертає увагу, що робота Місії є важливою в контексті імплементації Мінських угод, зокрема параграфу 4 Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року щодо забезпечення постійного моніторингу на українсько-російському державному кордоні.

У МЗС переконані, що таке рішення РФ значно підриває моніторингові можливості Місії, робота якої і без того ускладнена безпідставними обмеженнями з боку Росії.

“Створюючи перешкоди роботі місії, Росія прагне продовжувати безперешкодне постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окуповані території України”, - підкреслює міністерство.

Також в МЗС наголосили, що Російська Федерація має неухильно виконувати взяті на себе зобов’язання як сторона конфлікту та підписант Мінських угод, що залишається критично важливим для деескалації безпекової ситуації та політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Сполучені Штати закликали Росію припинити збройні провокації на сході України та дотримуватися досягнутого за посередництва ОБСЄ режиму припинення вогню.