Окупанти минулої доби чотири рази зривали «тишу» на сході України

Російсько-окупаційні війська минулої доби 4 рази порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил, бойових втрат у лавах ЗСУ немає.

Про це повідомляє пресслужба Об'єднаних сил у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Протягом минулої доби, 30 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню... Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться у зведенні за добу.

Як поінформували у пресслужбі ОС, в районі Майорська окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї. У тому ж напрямку вони двічі з ручних протитанкових гранатометів здійснили дистанційне мінування мінами ПОМ-2.

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Крім того, по позиціях українських військовослужбовців у районі Золотого-4 окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Станом на 7 годину 31 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, поінформували у пресслужбі ОС.