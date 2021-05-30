Під Майорським окупанти застосували міномети та СПГ
Укрінформ
За минулу добу окупанти двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
«Протягом поточної доби, 30 травня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню», - йдеться у повідомленні.
Неподалік населеного пункту Майорськ противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.
У цьому ж напрямку російсько-окупаційні війська здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Бойових втрат серед наших захисників немає.
Використовуючи координаційний механізм Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.