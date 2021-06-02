Окупанти минулої доби п'ять разів зривали «тишу» на сході України
Про це повідомляє пресслужба Об'єднаних сил у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у районі Катеринівки ворог використав гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а неподалік Пісків у напрямку позицій наших захисників вів вогонь зі стрілецької зброї.
Зазначається, що бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.
На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Українська сторона СЦКК використовуючи координаційний механізм оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.
Станом на 7 годину ранку порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.