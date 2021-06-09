Путін свідомо зруйнував «Мінськ», угоди більше ніколи не працюватимуть – Клімкін

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що президент РФ Володимир Путін шляхом масової видачі російських паспортів на окупованих територіях сходу України свідомо зруйнував мінські домовленості, тому вони вже ніколи не працюватимуть.

Таку думку Клімкін висловив на пресконференції в Укрінформі на тему: "Від Парижа до Женеви: як змінилася думка українців про російсько-українську війну за два роки президентства Зеленського".

За словами дипломата, слід усвідомити, що за останні два роки ситуація стосовно окупованого сходу України кардинально змінилася.

«Як би ми не дискутували, що можна зробити з мінськими домовленостями, а що не можна, мінські домовленості не працюють і не будуть працювати ніколи. Путін абсолютно свідомо шляхом масової паспортизації знищив і мінські домовленості, і будь-який шлях послідовних кроків до того, щоб окупований Донбас міг перезавантажитися до українського простору», - вважає Клімкін.

У цьому контексті він нагадав, що наразі на окупованих територіях видано майже 600 тис. російських паспортів, до кінця року, за планом Кремля, їх буде видано 1 млн, а на початок 2023 року Росія планує завершити паспортизацію «будь-яким шляхом, включаючи примусовий».

На переконання Клімкіна, це означає, що Україна втрачає окупований Донбас, бо разом з російським паспортом у його мешканців - російська лояльність, а відтак проведення там виборів неможливе навіть після звільнення цих територій і встановлення Україною контролю над кордоном.

«Чи можна уявити будь-які вибори – вільні, чесні які завгодно притомні вибори, коли всі мають російські паспорти?» - зауважив ексміністр.

Насамкінець він акцентував, що це треба враховувати у новій стратегії реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як повідомляв Укрінформ, 26 травня генсекретар ОБСЄ Гельга Шмід заявила, що ОБСЄ підтримуватиме зусилля з вирішення конфлікту на сході України на основі мінського і нормандського процесів, адже це єдиний спосіб врегулювання.

Водночас раніше, 3 травня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба завляв, що Російська Федерація не виконує мінських домовленостей і стабільно намагається вийти з перемовин стосовно врегулювання ситуації на сході України.