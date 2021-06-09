Режим Путіна дуже небезпечний для України у короткій перспективі – Клімкін

Економічний і демографічний занепад Росії робить режим Володимира Путіна набагато більш небезпечним для української державності, тому Україні треба значно посилити власну безпеку.

Таку думку ексміністр закордонних справ Павло Клімкін висловив на пресконференції в Укрінформі на тему: «Від Парижа до Женеви: як змінилася думка українців про російсько-українську війну за два роки президентства Зеленського».

«Частина наших друзів і союзників абсолютно правильно вважає, що Росія поступово деградує і занепадає – економічно, демографічно і так далі. Ми всі з цим згодні, але це робить Путіна і російський режим набагато більш небезпечним у короткій перспективі», - сказав Клімкін.

На його думку, найближчі роки, навіть якщо буде реалізований курс на перезавантаження нинішнього російського режиму, є дуже непростими для української державності.

«Ми маємо до цього підготуватися не так, як ми робили це раніше. Того, що ми використовуємо для нашої безпеки, насправді недостатньо – ми маємо це усвідомлювати», - зауважив ексміністр.

Як повідомлялося, РФ у березні зосередила біля східних кордонів України та в окупованому Криму угруповання чисельністю близько 110 тис. військових, чим викликала занепокоєння української влади та західних партнерів. Пізніше у квітні Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом «успішного завершення навчань», але водночас зберігає військову присутність та технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях сходу України і Криму.