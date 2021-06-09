У листі Байдену конгресмени назвали Путіна диктатором – ЗМІ

Американські конгресмени Браян Фітцпатрік, Енді Гарріс, Марсі Каптур і Майк Квіглі написали листа президенту США Джо Байдену напередодні його зустрічі із російським президентом Володимиром Путіним.

У зверненні, яке LB.ua отримав від джерел у дипломатичних колах, конгресмени відкрито назвали Путіна диктатором, передає Укрінформ.

«Як співголови двопартійної фракції Конгресу щодо України, ми хотіли б висловити занепокоєння щодо нашої спільної мети стосовно укріплення трансатлантичної та української національної безпеки, оскільки ви готуєтеся до самітів «Великої сімки», НАТО і США-ЄС, а також зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним», - йдеться в листі.

Конгресмени підкреслили, що успішна зустріч із Путіним можлива тільки з позиції сили. У зв'язку з цим конгресмени закликають Байдена накласти санкції на всі організації, які брали і беруть участь у побудові «Північного потоку-2», а також підтримати надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО і взяти зобов'язання збільшити допомогу США у галузі безпеки України.

«Як вам добре відомо, Україна вже сьомий рік переживає російську агресію. На жаль, російські вторгнення і окупація призвели до загибелі понад 14 000 ні в чому не винних людей та переміщення мільйонів інших. Війна Москви проти України є прямим порушенням міжнародних норм і є центральною частиною її зусиль щодо підриву НАТО в ЄС», - вважають конгресмени.

Вони додали, що замість деескалації на кордонах Росія оголосила про нові загрозливі дії, згідно з якими Кремль створить військові частини і формування в регіоні, який межує з Україною і Білоруссю.

Конгресмени переконані, що нещодавні дії адміністрації Байдена неадекватно відображають силу позиції США напередодні зустрічі з Путіним.

«Ці дії включають прохання адміністрації скоротити допомогу Україні в галузі безпеки із 275 млн доларів у 2021 році до 250 млн в 2022 фінансовому році. Це слідує за тривожним рішенням використати «відмову від національних інтересів» щодо «Північного потоку-2» і Путіна», - зазначили конгресмени.

Вони закликали американського президента допомогти Україні розробити власну стратегію енергетичної безпеки шляхом активізації науково-технічних обмінів для підвищення якості українського біопалива і газу, а також відновлюваних джерел енергії. Крім повного пакету санкції проти Nord Stream 2, конгресмени також закликають дати зрозуміти Путіну вимогу про припинення війни на Донбасі та деокупацію Криму.

Конгресмени окремо наголосили на необхідності надання Україні ПДЧ в НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, у травні адміністрація США оголосила про запровадження санкцій проти російських компаній та суден, які беруть участь у будівництві газопроводу Nord Stream 2. При цьому Держдепартамент заявив, що компанія-оператор проєкту Nord Stream 2 AG та її гендиректор Маттіас Варніг, який є давнім другом Путіна, підпадають під винятки із санкцій відповідно до інтересів національної безпеки США.

Президент США Джо Байден 10-16 червня перебуватиме в Європі. Він візьме участь, зокрема, у саміті G7 у Великій Британії, а також у самітах НАТО та США - ЄС у Брюсселі. Зустріч Байдена та Путіна відбудеться 15-16 червня у швейцарському місті Женева.