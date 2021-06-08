Білий дім: Зустріч Байден-Путін - важлива частина захисту цінностей Америки

США розцінюють заплановану зустріч Байдена з Путіним як спробу врегулювати розбіжності між двома країнами, а зовсім не як винагороду чи жест примирення.

Так пояснив позицію Білого дому під час брифінгу у Вашингтоні радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми неодноразово наголошували, і я підкреслю це сьогодні, що ми не розцінюємо зустріч із російським президентом як винагороду. Ми розглядаємо це як критично важливу частину захисту інтересів та цінностей Америки», - наголосив радник глави Білого дому.

За його словами, Байден зустрічатиметься з Путіним «не попри відмінності між нашими країнами - він зустрічатиметься через те, що наші країни мають відмінності».

Салліван підкреслив, що Байден матиме змогу найбільш ефективним чином донести позицію щодо американських цінностей та почути безпосередньо від російського лідера про його ставлення до цього.

«Ніщо не замінить спілкування лідерів, особливо у складних відносинах. Але з Путіним це справедливо в геометричній прогресії», - підкреслив радник Байдена.

Він пояснив, що Путін «має дуже персоналізований стиль прийняття рішень, і тому для Байдена важливо мати можливість сісти з ним віч-на-віч». Це, зауважив Салліван, дасть змогу президентові США «чітко зрозуміти, де ми знаходимося, зрозуміти, де знаходиться він, спробувати врегулювати наші розбіжності й визначити ті сфери, в яких ми можемо працювати в інтересах Америки, щоб досягти прогресу».

Як повідомляв Укрінформ, зустріч президентів США і РФ запланована 16 червня у швейцарській Женеві.