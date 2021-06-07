Блінкен має сумніви, що зустріч Байден-Путін покращить відносини з Росією

Американська сторона не висловлює оптимізму, що відносини США з Росією стануть «більш стабільними» після зустрічі Байден-Путін. Якщо Москва продовжить агресивну поведінку, Вашингтон готовий реагувати.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю Axios на HBO Max, стенограму якого оприлюднив у понеділок Держдепартамент США, повідомляє Укрінформ.

«Одна з причин, чому Президент (Байден – ред.) зустрічатиметься з Президентом Путіним через тиждень, полягає не в тому, щоби, зважаючи на ці агресивні дії, ці атаки (з боку Росії – ред.) – через усе це прямо й чітко сказати йому, чого можна очікувати від США, якщо продовжуватимуться агресивні, необдумані кроки в наш бік», - зауважив Блінкен.

Він підкреслив, що президент США має намір чітко пояснити: «Якщо Росія своїми діями обере інший курс, ми віддамо перевагу більш стабільним, передбачуваним відносинам».

У цьому зв’язку Блінкен нагадав про важливість збереження стратегічної стабільності, контролю над озброєнням, а також вирішення інших питань у інтересах обох держав. Він назвав заплановану зустріч Байден-Путін «тестом», перевіркою цієї пропозиції з американського боку.

Однак, відповідаючи на запитання, чи очікує він досягнення більш стабільних відносин з Росією після зустрічі президентів, Блінкен зауважив: «Я не можу сказати, чи оптимістично я ставлюся, чи ні до результатів цього тесту, але важливо це зробити».

Блінкен також зауважив, що результат, скоріше за все, не буде відомий одразу після саміту, однак Вашингтон побачить «певні ознаки», і буде готовим, якщо Росія зробить інший вибір.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден планує зустрітися з кремлівським лідером Володимиром Путіним 16 червня в Женеві – після участі в самітах G7, НАТО та ЄС-США.