У Білому домі очікують «складної розмови» Байдена з Путіним

Офіційний Вашингтон не очікує від саміту президентів США й Росії в Женеві розв’язання проблем або загострень, однак передбачає «складне» спілкування Джо Байдена з Володимиром Путіним.

Про це сказала в п’ятницю під час брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Я не думаю, що ми розраховуємо на зустріч, результатом якої стане розв’язання всіх проблем чи викликів у наших відносинах. Ми очікуємо, що це буде складною розмовою», - зауважила речниця Білого дому.

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Водночас, за її словами, саміт у Женеві стане можливістю для обговорення як проблемних питань, так і сфер, де країни мають спільний інтерес.

Що ж до тем, які перебуватимуть у центрі уваги саміту, Псакі перелічила: «Президент порушуватиме цілу низку питань, у тому числі щодо України, де ми бачимо агресивну поведінку з боку росіян на кордоні, він також говоритиме про кіберактивність – зловмисну й проблемну активність, яка – ми всі бачили – мала місце»,- зазначила представниця адміністрації США.

Щодо останнього, вона уточнила, що йдеться про масштабну хакерську атаку з Росії на компанію SolarWinds, а також на інші організації та бізнес у США.

«Немає сумнівів, що президент Байден порушить ці питання напряму під час спілкування (з кремлівським лідером – ред.)», - підкреслила речниця Білого дому.

Вона також зауважила, що президент Байден не має намірів оминати питань порушення прав людини й затримання російських активістів, які викликали різку реакцію в Кремлі.

Як повідомляв Укрінформ, президенти США й Росії планують 16 червня провести саміт у Женеві, Швейцарія.