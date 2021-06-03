Не буде жодної «угоди» між Байденом і Путіним щодо України — дипломат

Занепокоєння українців тим, що доля євроатлантичної інтеграції України може так чи інакше вирішуватися під час майбутніх переговорів президента США з керівником РФ, добре розуміють у США, тож євроатлантичний шлях залишатиметься суверенним правом України та її партнерів по НАТО і ЄС.

Таке переконання у четвер під час виступу на круглому столі під егідою Центру європейської політики (EPC) висловив колишній посол США в Україні, віцепрезидент Інституту миру США з питань стратегічної стабільності і безпеки Вільям Тейлор, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу про можливість обговорення під час зустрічі Байдена з російським візаві певних «червоних ліній», зокрема, щодо виключення для України можливості майбутнього членства в ЄС та у НАТО.

«Ваше занепокоєння тим, щоб президент Байден не вів переговори з паном Путіним про (долю) України є справедливим, і його добре розуміють у Сполучених Штатах. Я переконаний, що не буде жодної «угоди» між Байденом і Путіним по Україні, особливо щодо того, щоб утримати Україну від членства в ЄС або в НАТО», - сказав американський дипломат.

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Він зауважив, що Україна є суверенною державою, і має свої права. У світі не існує такого порядку, щоб більші за розміром країни мали більше суверенітету за менші. Тож Україна, як суверенна держава, має вирішувати сама, разом із своїми партнерами по ЄС і по НАТО, чи може вона приєднатися до цих організацій, підкреслив Тейлор, додавши, що це має бути суверенним рішенням України та її партнерів, і ніхто інший не може його заперечувати.

«Україна зараз захищає Європу. На східних кордонах Європи вона захищає Європу і Захід, також і Сполучені Штати, від російської агресії. Тому такою важливою є її підтримка. Я б хотів бачити, що саміт НАТО запросить Президента Зеленського, щоб говорити з лідерами, і особливо – з президентом Байденом, до того, як президент Байден буде бачити Путіна. Це було б дуже важливим посланням. Будемо сподіватися, це трапиться», - наголосив Тейлор.

Як повідомлялося, 14 червня у Брюсселі відбудеться саміт НАТО, на якому будуть розглянуті шляхи зміцнення трансатлантичного партнерства та розвитку НАТО на наступні 10 років. Участь країн-партнерів НАТО у цьому саміті не передбачена.