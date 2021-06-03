Білий дім анонсував деталі першого зарубіжного турне Байдена

Білий дім оприлюднив офіційне повідомлення, у якому анонсував дати й деталі першого турне Президента США Джо Байдена, під час якого він має намір взяти участь у зустрічі G7, самітах НАТО, ЄС, а також зустрітися з президентом РФ.

Про це йдеться в заяві речниці Білого дому Джен Псакі, передає Укрінформ.

«Президент Джозеф Байден-молодший здійснить поїздки до Великої Британії, Бельгії й Швейцарії в червні 2021 року»,- зазначається в повідомленні.

При цьому додається, що главу Американської держави на початку турне супроводжуватиме перша леді Джилл Байден.

У Білому домі уточнили, що 10 червня Байден прибуде до Великої Британії, де зустрінеться з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Упродовж 11-13 червня він візьме участь у саміті G7 у Корнуолі. Він також проведе двосторонні зустрічі з лідерами країн «Сімки».

«13 червня Президент та доктор (Джилл – ред.) Байден зустрінуться з королевою Єлизаветою у Віндзорському замку. Доктор Байден повернеться до Сполучених Штатів після цієї зустрічі», - зазначили в Білому домі.

Після цього Джо Байден відвідає Брюссель (Бельгія). Там він візьме участь у саміті НАТО 14 червня. Крім того, 15 червня глава Білого дому візьме участь у саміті США-ЄС. У Брюсселі також запланована зустріч Президента США з королем Бельгії Філіпом та прем'єр-міністром Бельгії Олександром Де Кроо.

16 червня Байден відправиться до Женеви (Швейцарія), де проведе саміт з президентом Росії Володимиром Путіним. У Женеві також заплановані зустрічі глави Білого дому з президентом і главою МЗС Швейцарії.

Як повідомлялося, це буде першим зарубіжним турне Президента США Байдена, відколи він очолив Білий дім.

Фото: Білий дім