У Конгресі й адміністрації Байдена є консенсус для надання оборонної допомоги Україні - сенатор

У Конгресі США й адміністрації президента Джозефа Байдена існує консенсус щодо продовження оборонної допомоги Україні летальною зброєю та іншими технічними засобами.

Про це заявив сенатор-республіканець від штату Огайо Роберт Портман на брифінгу в Києві за результатами зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він нагадав, що Україна придбала у США протитанкові ракетні комплекси Javelin, завдяки чому отримала оборонні можливості, яких не було раніше.

"Ми також надаємо Україні оборонну допомогу як летальною зброєю, так і іншими технічними засобами. На мою думку, можна говорити про існування консенсусу як у Конгресі, так і в адміністрації Байдена щодо продовження цієї оборонної співпраці. Я можу з упевненістю це сказати, тому що ми отримали бюджетні пропозиції від адміністрації Байдена минулого тижня, які включають цю допомогу летальною оборонною зброєю для України. Ми сьогодні на зустрічі почули про інші пріоритети, які враховуватимемо, щоб навіть розширити програму оборонної співпраці з нашим стратегічним партнером Україною", - сказав Портман.

Сенатор-демократ від штату Нью-Хемпшир Джін Шахін своєю чергою поінформувала, що міністр оборони України Андрій |Таран під час сьогоднішньої зустрічі з сенаторами оприлюднив конкретні потреби Збройних сил України.

"Ми передамо цю інформацію нашим колегам у Конгресі і в адміністрації президента Байдена і зробимо все можливе для продовження безпекової підтримки України, оборонної співпраці і надання військової допомоги Україні", - пообіцяла Шахін.

Як повідомлялося, Державний департамент США виступив за виділення Україні 255 млн доларів у 2022 фінансовому році. В бюджетному запиті до Конгресу, опублікованому на сайті Держдепу, сказано, що допомога США посилить можливості України щодо протидії російській агресії, прискорить українські реформи для подолання корупції, підвищить прозорість, а також «сприятиме реформуванню інституцій, необхідному для євроінтеграції країни».

Сенатори США Джін Шахін, Роб Портман і Кріс Мерфі на зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським 2 червня обговорили реформування Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро і корпоративного управління.