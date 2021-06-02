ПДЧ для України буде наступним логічним кроком на шляху до НАТО - американський сенатор

Надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО буде наступним логічним кроком щодо приєднання України до Альянсу.

Про це заявив сенатор-республіканець від штату Огайо Роберт Портман на брифінгу в Києві за результатами зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми сильно відчуваємо, що для України важливо бути в тісному зв'язку із Заходом. На мою думку, частиною цього зближення є просування процесу надання ПДЧ у НАТО для України. Ми сьогодні обговорювали питання процесу ПДЧ, який буде наступним логічним кроком щодо членства в НАТО", - сказав Портман.

Він додав, що Україна вже провела кілька реформ, необхідних для того, щоб стати членом НАТО, а також здійснює додаткові.

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"Серед цих реформ - цивільний контроль над Збройними силами та модернізація армії. Я сподіваюсь, ми зможемо зробити наступний крок щодо ПДЧ для України, щоб ми могли прийняти Україну до спільноти вільних країн, щоб інші країни розуміли, що це в їхніх інтересах, оскільки те, що відбувається на східному кордоні України, впливає не тільки на Україну, а на всі демократії", - зазначив Портман.

Своєю чергою сенатор-демократ від штату Коннектикут Кріс Мерфі додав, що НАТО - це безпековий альянс, який також базується на спільних цінностях.

"Сьогодні я підкреслив, що продовження поступу у здійсненні політичних реформ прискорить і підсилить наближення України до НАТО і, хоча ми не говоримо за членство в ЄС, до ЄС також", - сказав Мерфі.

Як повідомляв Укрінформ, віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 20 травня заявилаза підсумками триденного робочого візиту до Брюсселя, що НАТО продовжує дотримуватися політики «відкритих дверей» та продовжує підтримувати Україну в реформах сектору безпеки й оборони, але рішення про План дій щодо членства для України навряд чи прийматиметься під час саміту НАТО у червні цього року.