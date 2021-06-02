Україна отримала від США чіткий меседж про двопартійну підтримку Конгресу – Таран

Українська сторона отримала чіткий меседж щодо непохитної двопартійної підтримки Конгресу США в питанні суверенітету та територіальної цілісності України під час зустрічі міністра оборони Андрія Тарана з делегацією Конгресу США .

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Сьогодні, 2 червня, міністр оборони Андрій Таран провів зустріч з делегацією Конгресу США: сенаторами Джінн Шахін, Робом Портманом та Крістофером Мерфі. У ході розмови Андрій Таран поінформував американську сторону про безпекову ситуацію навколо кордонів України, перспектив її подальшого розвитку, а також про стан посилення оперативних спроможностей Збройних сил України», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, очільник українського оборонного відомства висловив вдячність США за всебічну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також наголосив на важливості поглиблення двостороннього співробітництва за воєнно-політичним та військовим напрямами з метою забезпечення спільних інтересів у сфері глобальної та регіональної безпеки.

Представники Конгресу США, у свою чергу, повідомили, що США уважно спостерігають за розвитком безпекової ситуації навколо нашої держави та підтримують Україну на шляху мирного врегулювання конфлікту на основі Мінських домовленостей. Окремо було наголошено, що візит представників американського сенату в Україну є чіткою демонстрацією двопартійної підтримки нашої держави, яка залишається непохитною.

Як повідомляв Укрінформ, делегація американських сенаторів у складі Джін Шахін (Демократична партія), Роберта Портмана (Республіканська партія) та Крістофера Мерфі (Демократична партія) прибула з візитом в Україну. Раніше посольство США в Україні повідомило, що метою візиту сенаторів є підтвердження двопартійної підтримки програми реформ в Україні, а також боротьби з корупцією та агресією ззовні. За інформацією посольства, сенатори 2 червня зустрінуться з Президентом України Володимиром Зеленським, після чого проведуть брифінг для ЗМІ.

Заплановані також зустрічі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Андрієм Тараном, депутатами Верховної Ради та представниками організацій громадянського суспільства, які займаються боротьбою з корупцією в Україні.

Фото: Міноборони