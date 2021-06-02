Хомчак зустрівся із президентом американського фонду «Потомак»

Президент американського фонду «Потомак» Філіп Карбер заявляє про необхідність розширення каналів комунікації та донесення до евроатлантичної експертної аудиторії актуальної інформації про актуальний стан на лінії розмежування в районі операції Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

У Києві у рамках поглиблення двостороннього американсько-українського стратегічного діалогу головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак зустрівся із президентом фонду «Потомак» (Вашингтон, О.К.) доктором Філіпом Карбером, професором Джорджтаунського університету, провідним експертом США у галузі оборони з питань національної і міжнародної безпеки.

Сторони обговорили безпекову ситуацію в районі проведення ООС, воєнно-політичну обстановку поблизу кордонів України в контексті триваючої збройної агресії Російської Федерації та загострення небезпеки на українсько-білоруському кордоні напередодні спільних військово-штабних навчань РФ і Білорусі «Запад-2021» та спричинених цим викликів для світового співтовариства – США та країн-членів НАТО.

Хомчак висловив вдячність Карберу за багаторічну систематичну інформаційну, аналітичну та практичну підтримку ЗСУ. Особливої актуальності ця допомога набула починаючи з 2014 року – від початку неприхованої збройної агресії Росії проти України.

Завдяки підготовленим ґрунтовним дослідженням та рекомендаціям Карбера, базованим на більш як 20 відрядженнях до району проведення АТО / ООС щодо динаміки безпекової ситуації на тимчасово окупованих Росією територіях України та докорінним змінам у системі підготовки особового складу ЗСУ і стратегії оборони України, які отримали належну увагу ключових посадових осіб уряду та Збройних сил США, ЗС України набули необхідних спроможностей для захисту України. Карбер виступає від імені групи «друзів України», до якої входять колишній заступник Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, колишні командувачі Об'єднаних ЗС США в Європі генерали Леслі Кларк та Філіп Брідлав, генерали Уеслі Кларк та Бен Ходжес, ідеться в повідомленні.

Карбер наголосив, що вражений тим, як за останні 7 років захисту від збройної агресії Росії ЗС України наростили прогрес у реформуванні та трансформації відповідно до стандартів НАТО.

"За час російсько-української війни Україна зазнала докорінних змін у ЗС України, які завдяки своєму бойовому досвіду особового складу перетворились на одне з найбоєздатніших військ, – підкреслив він. – На Заході високо цінують досвід українських військових".

Сторони обговорили подальші кроки щодо системної підтримки ЗСУ з боку США у відстоюванні державної незалежності і територіальної цілісності з допомогою поглиблення механізмів консультативно-дорадчої та матеріально-технічної допомоги. Україна одним із є ключових партнерів НАТО і відіграє вирішальну роль у підтримці миру та стабільності в Європі, сказано в повідомленні.

Хомчак також розповів про подальшу трансформацію системи управління та зв’язку ЗСУ за стандартами НАТО за технічно-дорадчої допомоги США.

Карбер звернув увагу Хомчака на необхідність розширення каналів комунікації та донесення актуальної інформації до евро-атлантичної, зокрема – американської, експертної аудиторії та суспільства загалом про актуальний стан на лінії розмежування сторін в районі операції Об’єднаних сил, заходи реформування ЗСУ і набуття ними нових оперативних і технічних спроможностей, переозброєння, процесів запровадження стандартів НАТО у повсякденну діяльність українського війська. Він додав, що це сприятиме глибшому усвідомленню міжнародним співтовариством, що їхня майбутня безпека залежить від України і від того, наскільки ефективно ЗСУ зможуть протистояти зростаючій загрозі з боку росії.

Президент фонду «Потомак» зазначив, що Росія наразі намагається здійснити акт реваншизму, тобто прагне змінити порядок, який склався в Європі після часів холодної війни, і з цією метою продовжує вдаватися до інформаційної, кібернетичної, політичної та гібридної агресії.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ