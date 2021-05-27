На полігоні Широкий лан випробували нові українські снаряди до «Градів»

Збройні сили України на полігоні «Широкий лан» випробували 122-міліметрові реактивні снаряди «Тайфун-1» до реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) «Град».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони.

“На полігоні Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів «Широколанівський», що на Миколаївщині, успішно провели випробувальні пуски українських реактивних снарядів калібру 122 мм «Тайфун-1» до РСЗВ «Град». Дослідні зразки цього озброєння розроблені ДП «КБ „Південне“ імені М.К.Янгеля» (Дніпро) у межах виконання відповідної дослідно-конструкторської роботи відповідно до договору із Міністерством оборони України”, - ідеться у повідомленні.

Пуски відбулися з використанням штатної бойової машини БМ-21. Водночас для отримання у режимі реального часу телеметричної інформації під час польотів реактивних снарядів залучили наземний мобільний вимірювальний пункт, що також створений КБ «Південне».

У Міноборони нагадали, що виготовлення реактивного снаряда «Тайфун-1» відбувалося у тісній кооперації підприємств вітчизняного обороно-промислового комплексу. Крім КБ «Південне» залучили Павлоградський механічний завод, Південний машинобудівний завод, Павлоградський хімічний завод, НВК «Фотоприлад», Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів та інших виконавців.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні на Рівненському військовому полігоні відбулися випробування 152-міліметрової самохідної гаубиці DANA-M2 виробництва Чеської Республіки.

Фото: АрміяInform