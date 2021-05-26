ЗСУ регулярно використовує Javelin на масштабних навчаннях – Хомчак
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час навчань, що тривають на Рівненщині, повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.
"Вони (Джавеліни - ред.) для нас уже сьогодні не нові, тому що це не перше застосування цих засобів на навчаннях. Водночас ми їх використовуємо в обмеженій кількості, тому що тримаємо для бою. Але тим не менше, щоб вміти в бою ефективно їх використовувати, цьому треба навчитись. Тому на всіх навчаннях такого роду ми знаходимо можливість виділити 1-2 «Джавеліна», для того, щоб розрахунки отримували досвід", - зазначив Хомчак.
Він додав, що це надійна зброя, якою треба вміти володіти.
У свою чергу командувач військ оперативного командування Північ генерал-майор Валерій Залужний додав, що під час навчань «Джавеліни» використовують з іншими видами озброєння.
"Джавеліни дійсно чудовий, високоточний засіб, давно вже він був опанований. Єдине, що ми намагаємося на таких навчаннях в межах виділеного ресурсу поєднувати його застосування з нашими новітніми засобами", - наголосив Залужний, додавши, що на «Джавеліни» вже дивляться як на рядовий засіб, який використовується в інтересах дій загальновійськових підрозділів.
Як повідомлялося, на загальновійськовому полігоні, що на Рівненщині, в умовах максимально наближених до реальних бойових, відбувся завершальний етап підготовки батальйонів окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ.
Навчання відбуваються в рамках виконання заходів з бойової підготовки та підвищення боєздатності підрозділів військової частини та проходять у два етапи, під час яких передбачена теоретична та практична частини. Загальна чисельність особового складу, який залучено до навчань, - близько 2 тис. військовослужбовців; озброєння і військової техніки - близько 150 одиниць.
Військовослужбовці відпрацьовують проведення наступу з положення безпосереднього зіткнення з противником. У смузі наступу наносяться точкові удари по виявленим цілям. Крім того, відпрацьовується стрільба з танків, які висуваються під прикриттям протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) «Джавелін», «Корсар», «Фагот» «Стугна». Вперше використовуються сили та засоби розвідки, радіоелектронної боротьби в інтересах загальновійськових дій підрозділів, поєднання вогневого ураження старшого начальника бригади.
Під час оцінювання району бойових дій використовується 3-D модель поля бою.