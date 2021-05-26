ЗСУ регулярно використовує Javelin на масштабних навчаннях – Хомчак

Українські військові не вперше використовують ракетні комплекси «Джавелін» під час навчань, аби здобути практику, яка знадобиться на випадок відкритої агресії проти України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час навчань, що тривають на Рівненщині, повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Вони (Джавеліни - ред.) для нас уже сьогодні не нові, тому що це не перше застосування цих засобів на навчаннях. Водночас ми їх використовуємо в обмеженій кількості, тому що тримаємо для бою. Але тим не менше, щоб вміти в бою ефективно їх використовувати, цьому треба навчитись. Тому на всіх навчаннях такого роду ми знаходимо можливість виділити 1-2 «Джавеліна», для того, щоб розрахунки отримували досвід", - зазначив Хомчак.

Він додав, що це надійна зброя, якою треба вміти володіти.

У свою чергу командувач військ оперативного командування Північ генерал-майор Валерій Залужний додав, що під час навчань «Джавеліни» використовують з іншими видами озброєння.

"Джавеліни дійсно чудовий, високоточний засіб, давно вже він був опанований. Єдине, що ми намагаємося на таких навчаннях в межах виділеного ресурсу поєднувати його застосування з нашими новітніми засобами", - наголосив Залужний, додавши, що на «Джавеліни» вже дивляться як на рядовий засіб, який використовується в інтересах дій загальновійськових підрозділів.

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Як повідомлялося, на загальновійськовому полігоні, що на Рівненщині, в умовах максимально наближених до реальних бойових, відбувся завершальний етап підготовки батальйонів окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ.

Навчання відбуваються в рамках виконання заходів з бойової підготовки та підвищення боєздатності підрозділів військової частини та проходять у два етапи, під час яких передбачена теоретична та практична частини. Загальна чисельність особового складу, який залучено до навчань, - близько 2 тис. військовослужбовців; озброєння і військової техніки - близько 150 одиниць.

Військовослужбовці відпрацьовують проведення наступу з положення безпосереднього зіткнення з противником. У смузі наступу наносяться точкові удари по виявленим цілям. Крім того, відпрацьовується стрільба з танків, які висуваються під прикриттям протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) «Джавелін», «Корсар», «Фагот» «Стугна». Вперше використовуються сили та засоби розвідки, радіоелектронної боротьби в інтересах загальновійськових дій підрозділів, поєднання вогневого ураження старшого начальника бригади.

Під час оцінювання району бойових дій використовується 3-D модель поля бою.