Військові провели навчання із Javelin та безпілотниками Bayraktar TB2
Як передає кореспондент Укрінформ, про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак.
"Від минулих навчань, які у нас пройшли, ми здійснили чергових декілька кроків вперед як у процесі управління підрозділами, військами на полі бою, так і в процесі планування зміни тактичних епізодів, обстановки, яка може бути тільки на полі бою. Відповідно, ми сьогодні застосували те озброєння, яке в нас уже є, з метою покращення вмінь і навичок командирів штабів щодо управління цією зброєю, щодо ефективного її застосування з метою максимального нанесення втрат противнику і збереження своїх військ", - сказав Хомчак під час навчань на Рівненщині.
На Рівненщині військові провели навчання у максимально наближених до бойових умовах / Фото: mil.gov.ua
Він повідомив, що найближчим часом будуть підбиті підсумки навчань, аби визначити напрямки, які необхідно скорегувати. Хомчак підкреслив, що українські війська вже не перший рік займаються за стандартами НАТО, і ці стандарти не є на сьогодні новиною.
Відповідаючи на запитання щодо потреб ЗСУ в озброєнні, Хомчак наголосив, що вони дійсно є. "Ми говоримо про літаки, про зенітні ракетні комплекси, про бойові машини, про ВМС. Ми, звичайно, хочемо набагато всього новішого і сучаснішого. І процес цей іде, але, на жаль, він дуже дороговартісний", - прокоментував генерал-полковник.
У свою чергу керівник навчань, командувач військ оперативного командування «Північ» генерал-майор Валерій Залужний відзначив, що вперше на таких навчаннях задіяні безпілотники «Байракктар» Т2 та «Джевеліни» саме в частині застосування в дії загальновійськових підрозділів. "Я вважаю, що з урахуванням проведення та керування цих навчань з тактичного операційного центру, обладнаного новітніми засобами - розвідки, спостереження, - з урахуванням того, що люди готувались і до управління цими новітніми системами, в цілому результат досить позитивний", – сказав Залужний.
Навчання відбуваються в рамках виконання заходів з бойової підготовки та підвищення боєздатності підрозділів військової частини та проходять у два етапи, під час яких передбачена теоретична та практична частини. Загальна чисельність особового складу, який залучено до навчань, - близько 2 тис. військовослужбовців; озброєння і військової техніки - близько 150 одиниць.
Військовослужбовці відпрацьовують проведення наступу з положення безпосереднього зіткнення з противником. У смузі наступу наносяться точкові удари по виявлених цілях. Крім того, відпрацьовується стрільба з танків, які висуваються під прикриттям протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) «Джавелін», «Корсар», «Фагот» «Стугна». Вперше використовуються сили та засоби розвідки, радіоелектронної боротьби в інтересах загальновійськових дій підрозділів, поєднання вогневого ураження старшого начальника бригади, створюючи цим самим комплексне вогневе ураження.
Під час оцінювання району бойових дій використовується 3-D модель поля бою.
Як повідомлялося, ситуація з безпеки, що склалася після нарощування російських військ на кордонах з Україною, викликає глибоке занепокоєння союзників по Альянсу. Ця проблема, як очікується, буде однією з тем для обговорення під час наступного саміту НАТО, який запланований на 14 червня у Брюсселі.
Тим часом Росія усупереч заявам про відведення військ від кордону з Україною нещодавно перекинула в Крим десантно-штурмові підрозділи, а також бронетехніку та артилерію.
18 травня головнокомандувач ЗСУ Хомчак на засіданні Військового комітету НАТО заявив, що Російська Федерація продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу та значну кількість озброєння і військової техніки біля кордону з Україною. Це дозволяє Росії швидко наростити наступальні спроможності угруповань своїх збройних сил для здійснення наступальних дій проти України.