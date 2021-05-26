Військові провели навчання із Javelin та безпілотниками Bayraktar TB2

На загальновійськовому полігоні на Рівненщині в умовах, максимально наближених до реальних бойових, відбувся завершальний етап підготовки батальйонів окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Від минулих навчань, які у нас пройшли, ми здійснили чергових декілька кроків вперед як у процесі управління підрозділами, військами на полі бою, так і в процесі планування зміни тактичних епізодів, обстановки, яка може бути тільки на полі бою. Відповідно, ми сьогодні застосували те озброєння, яке в нас уже є, з метою покращення вмінь і навичок командирів штабів щодо управління цією зброєю, щодо ефективного її застосування з метою максимального нанесення втрат противнику і збереження своїх військ", - сказав Хомчак під час навчань на Рівненщині.

На Рівненщині військові провели навчання у максимально наближених до бойових умовах / Фото: mil.gov.ua

Він повідомив, що найближчим часом будуть підбиті підсумки навчань, аби визначити напрямки, які необхідно скорегувати. Хомчак підкреслив, що українські війська вже не перший рік займаються за стандартами НАТО, і ці стандарти не є на сьогодні новиною.

Відповідаючи на запитання щодо потреб ЗСУ в озброєнні, Хомчак наголосив, що вони дійсно є. "Ми говоримо про літаки, про зенітні ракетні комплекси, про бойові машини, про ВМС. Ми, звичайно, хочемо набагато всього новішого і сучаснішого. І процес цей іде, але, на жаль, він дуже дороговартісний", - прокоментував генерал-полковник.

У свою чергу керівник навчань, командувач військ оперативного командування «Північ» генерал-майор Валерій Залужний відзначив, що вперше на таких навчаннях задіяні безпілотники «Байракктар» Т2 та «Джевеліни» саме в частині застосування в дії загальновійськових підрозділів. "Я вважаю, що з урахуванням проведення та керування цих навчань з тактичного операційного центру, обладнаного новітніми засобами - розвідки, спостереження, - з урахуванням того, що люди готувались і до управління цими новітніми системами, в цілому результат досить позитивний", – сказав Залужний.

Навчання відбуваються в рамках виконання заходів з бойової підготовки та підвищення боєздатності підрозділів військової частини та проходять у два етапи, під час яких передбачена теоретична та практична частини. Загальна чисельність особового складу, який залучено до навчань, - близько 2 тис. військовослужбовців; озброєння і військової техніки - близько 150 одиниць.

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Військовослужбовці відпрацьовують проведення наступу з положення безпосереднього зіткнення з противником. У смузі наступу наносяться точкові удари по виявлених цілях. Крім того, відпрацьовується стрільба з танків, які висуваються під прикриттям протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) «Джавелін», «Корсар», «Фагот» «Стугна». Вперше використовуються сили та засоби розвідки, радіоелектронної боротьби в інтересах загальновійськових дій підрозділів, поєднання вогневого ураження старшого начальника бригади, створюючи цим самим комплексне вогневе ураження.

Під час оцінювання району бойових дій використовується 3-D модель поля бою.

Як повідомлялося, ситуація з безпеки, що склалася після нарощування російських військ на кордонах з Україною, викликає глибоке занепокоєння союзників по Альянсу. Ця проблема, як очікується, буде однією з тем для обговорення під час наступного саміту НАТО, який запланований на 14 червня у Брюсселі.

Тим часом Росія усупереч заявам про відведення військ від кордону з Україною нещодавно перекинула в Крим десантно-штурмові підрозділи, а також бронетехніку та артилерію.

18 травня головнокомандувач ЗСУ Хомчак на засіданні Військового комітету НАТО заявив, що Російська Федерація продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу та значну кількість озброєння і військової техніки біля кордону з Україною. Це дозволяє Росії швидко наростити наступальні спроможності угруповань своїх збройних сил для здійснення наступальних дій проти України.