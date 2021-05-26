Біля Криму артилеристи ОС відпрацювали протидію морському десанту

Артилерійські підрозділи, що виконують бойові завдання неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, відпрацювали завдання з протидії морському десанту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє командування Об’єднаних сил Збройних сил України у Фейсбуці.

За словами командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, мета тренування бойових розрахунків гаубиць «МСТА-Б» полягала у підтримці високого рівня навченості особового складу.

«Воїни-артилеристи тренувалися діяти за умов використання противником високоточних засобів ураження, відточували вміння маскування техніки та озброєння, орієнтування на місцевості, а також своєчасного висування на вогневі позиції», - наголосив Наєв.

У той же час підрозділ артилерійської розвідки здійснював запуски штатних безпілотних літальних апаратів, пошук та виявлення цілей, а також надавав визначені координати вогневим розрахункам.

«Особлива увага у ході навчань приділялася питанням зміни вогневих позицій з подальшою готовністю до ведення бойової стрільби по визначених цілях», - зазначив Наєв.

Як повідомляв Укрінформ, 24 березня на кордоні з тимчасово окупованим Кримом розрахунки протиповітряних сил ЗСУ провели навчання, під час яких відпрацювали знищення ворожих БПЛА та інших цілей, а також залучався підрозділ реактивних систем залпового вогню «Смерч».