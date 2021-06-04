Путін заявив про завершення укладання першої нитки Nord Stream 2

Президент РФ Володимир Путін заявив, що 4 червня завершено укладання труб на першій нитці газопроводу "Північний потік 2", робота на другій нитці триває.

Про це він заявив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, передає Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.

«Лінійна робота повністю, включаючи морську ділянку, закінчена. Залишилося - з німецької сторони труба підійшла, з російської - потрібно їх підняти і зварити, все, але прокладання саме завершено», - сказав Путін.

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За його словами, "Газпром" готовий до заповнення трубопроводу газом. Цього тижня забезпечена готовність російської лінійної частини газового маршруту до Компресорної станції Слов'янська, що в Ленінградській області, неподалік Балтійського моря.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з делегацією Конгресу США в середу обговорив протидію реалізації російського геополітичного проекту "Північний потік-2".

Раніше в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung він заявив, що бачить схожість між будівництвом проекту "Північний потік-2" і незаконною окупацією Росією Криму та вважає, що російська сторона використовує цей газопровід як важіль для досягнення своїх інтересів у Донецькій і Луганській областях.