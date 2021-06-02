Nord Stream 2 несе не лише економічні загрози - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив на необхідності докласти всіх зусиль, аби не допустити втілення проєкту “Північний потік-2”, під час зустрічі з делегацією американських сенаторів у складі Джін Шахін, Роберта Портмана та Крістофера Мерфі.

Про це йдеться у повідомленні МЗС, передає Укрінформ.

Відповідно до нього, Кулеба приділив окрему увагу безпековим викликам російського геополітичного проєкту “Північний потік-2” та наголосив на необхідності докласти всіх зусиль, аби не допустити його втілення.

“Це поганий проєкт для України, для Європи та для США. Нашій державі він несе не лише економічні, але й безпекові та політичні загрози. Втіленням цього проєкту Росія прагне дискредитувати Захід в очах українців і за межами нашої держави. У наших спільних інтересах - перешкодити цим планам”, - заявив він.

Зокрема, глава МЗС під час переговорів відзначив особистий внесок сенаторів у зміцнення багаторічної двопартійної та двопалатної підтримки України в Конгресі, висловив вдячність за ініціювання законодавчих актів, які посилюють обороноздатність України та сприяють втіленню важливих реформ.

Сенатор-демократ від штату Нью-Хемпшир, глава делегації Джін Шахін запевнила у готовності Конгресу й надалі підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії, здійсненні демократичних трансформацій, які посилюють стійкість Української держави, подальшій євроатлантичній інтеграції нашої держави.

Кулеба також наголосив на важливості надання НАТО чітких перспектив на шляху євроатлантичної інтеграції України, зважаючи на безпекові виклики у регіоні.

Міністр поінформував співрозмовників про безпекову ситуацію навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях нашої держави, та запевнив у відданості української влади забезпеченню незалежності антикорупційних органів, зміцненню верховенства права, продовженню важливих реформ.

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Сторони приділили особливу увагу шляхам посилення політико-безпекової взаємодії України та США та зміцнення обороноздатності нашої держави.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні перебуває делегація сенаторів США.

Фото: МЗС