Шмигаль закликав Конгрес США не допустити зняття санкцій з Nord Stream 2

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з делегацією Конгресу США безпекові питання та співпрацю в енергетичній галузі.

До складу американської делегації увійшли сенатори Джин Шахін, Роберт Портман та Крістофер Мерфі, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

Як зазначається, сторони обговорили питання зміцнення співробітництва у сфері безпеки на тлі ескалації ситуації з боку Російської Федерації біля українських кордонів та на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, глава українського уряду під час зустрічі наголосив, що санкції проти "Північного потоку-2" є наразі єдиним ефективним інструментом стримування російської агресії та подальшого просування РФ до кордонів ЄС.

«Закликаю використати всі наявні інструменти, щоб не допустити зняття санкцій з будівництва "Північного потоку-2". Завершення цього проєкту загрожує безпеці не лише України, а й усієї Європи», — заявив Шмигаль.

Він також подякував за сигнал США щодо підтримки України у видобутку газу та запросив американських партнерів долучатися до проєктів з розвідки та з подальшої розробки газових родовищ в Україні.

Шмигаль вдячний сенаторам за важливий візит в Україну та за особистий внесок в підтримку українського суверенітету й територіальної цілісності.

«США є важливим партнером України в захисті суверенітету та територіальної цілісності. Ми високо цінуємо підтримку України в протидії збройній агресії Росії», — зазначив Прем’єр-міністр.

Він наголосив на важливості розвитку в межах українсько-американського партнерства військово-морських баз в Азово-Чорноморському регіоні, щоб мати змогу ефективно протидіяти загрозам.

Глава уряду підкреслив, що Україна робить усе, щоб впровадити найкращі світові стандарти, необхідні для європейської та євроатлантичної інтеграції країни. Він подякував конгресменам за особистий внесок в ухвалення Сенатом США законодавчих ініціатив, спрямованих на посилення обороноспроможності України.

Фото: Урядовий портал