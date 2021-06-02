ЗМІ: Зеркаль заявляє, що Волкер тепер лобіює інтереси Nord Stream 2

Колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер тепер працює на лобістську компанію, яка відстоює інтереси Nord Stream 2.

Як передає Укрінформ, про це заявила радниця міністра енергетики, а також колишня радниця голови правління "Нафтогазу" і ексзаступниця глави МЗС Олена Зеркаль в інтерв'ю "Європейській правді".

За її словами, Волкер перейшов до цієї компанії вже після того, як закінчились усі слухання щодо імпічменту Тармпа.

Зеркаль каже, що не знає, як і чому це сталося. Але, на її думку, зараз багато хто задався питанням, чи не приїжджав Волкер в Україну, аби вмовляти керівництво нашої держави відмовитись від боротьби з Nord Stream 2.

Водночас Зеркаль вважає, що США поставили "на паузу" санкції щодо газопроводу з Росії та не виключає можливості їх відновлення.

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер подав у відставку у вересні 2019 року.

Як пише "УП", Волкер відомий завдяки послідовній підтримці України, зокрема у питаннях посилення санкцій проти Росії, необхідності надання США військової допомоги українській стороні, введення миротворців на схід України.