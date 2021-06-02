Зеленський: Не дати ввести в експлуатацію Nord Stream 2 можуть лише США

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з делегацією Конгресу США обговорив протидію реалізації проєкту «Північний потік-2».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Не дати добудувати та ввести в експлуатацію «Північний потік-2» можуть лише США й адміністрація Президента Байдена. «Північний потік-2» - це не просто енергетична безпека, про яку говорять усі дипломати й політики, це окрема потужна зброя Російської Федерації, яку дають їй сьогодні до рук. А потім Європа запитує про те, як можна захиститися від Росії. Відповідь дуже проста - не давати зброю ворогу», - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Україна на східному кордоні захищає Європу та європейські цінності, а для цього необхідне сильне та добре забезпечене військо.

«Північний потік-2» відключить Україну від постачання газу, а значить, «відключить» нас щонайменше від 3 мільярдів доларів на рік… Нам не буде чим платити за українську армію», - заявив Президент.

Зеленський також наголосив, що розуміння всіх загроз, які становить «Північний потік-2», особливо актуальне напередодні зустрічі президентів США та РФ, і Україна готова надати американській стороні повну інформацію щодо цього питання.

Ще однією потенційною загрозою, яка може посилити позиції Росії у Європі, він назвав ненадання Україні чіткого сигналу та конкретних термінів стосовно отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Президент також висловив сподівання, що США будуть представлені на найвищому рівні під час саміту Кримської платформи.

«Ми хотіли б, щоб у питанні деокупації Криму нас підтримали Сполучені Штати Америки на найвищому рівні своєю присутністю на цьому першому важливому саміті 23 серпня», - сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 2 червня Україну відвідує делегація сенаторів США.