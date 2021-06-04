Директор ФБР порівняв кібератаки на США із загрозою 9/11

Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що агентство розслідує близько 100 різних типів програм-вимагачів, багато з яких пов’язані з Росією, та порівняв нинішні кібернапади із загрозою терактів 11 вересня 2001 року.

Про це він сказав у інтерв’ю The Wall Street Journal, яке вийшло в п’ятницю, повідомляє Укрінформ.

«Існує багато паралелей, це дуже важливо, і ми приділяємо велику увагу перешкоджанню й запобіганню», - зауважив глава ФБР, коментуючи сучасні загрози кібератак та порівнюючи їх із терористичними нападами.

Водночас, він підкреслив, що не лише уряд США, але й приватний сектор та звичайні громадяни поділяють відповідальність за те, щоб бути захищеними від цього виду загроз.

Рей виступив у інтерв’ю з коментарями зі свого боку на тлі заяв вищих представників адміністрації Байдена, які характеризували кібернапади та вимоги щодо викупів як нагальну загрозу національній безпеці. Уряд США наразі докладає зусиль, щоб не тільки протидіяти атакам хакерів, але й зруйнувати їхню злочинну екосистему, зазначає видання.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж останніх тижнів хакерських нападів з території Росії зазнали американський трубопровід нафтопродуктів Colonial Pipeline, державне агентство USAID і світовий виробник м’ясної продукції компанія JBS SA. Причому принаймні Colonial Pipeline заплатив близько $4,4 мільйона за відновлення контролю над роботою всіх служб.