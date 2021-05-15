Атака на трубопровід: у деяких штатах США досі бракує бензину

Дефіцит бензину в східних шатах США може зберігатися кілька днів - до цього призвели панічні настрої серед водіїв, зумовлені недавнім зупиненням трубопроводу Colonial Pipeline.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на американські медіа.

Водії масово скуповували бензин на автозаправних, і його нестача може відчуватися від кількох днів до двох тижнів, пише The Hill.

За даними GasBuddy, вебресурсу, який відстежує ціни на пальне, у п'ятницю станом на 17:00 (північ суботи за Києвом) у Вашингтоні 81% заправок залишалися без пального, в Північній Кароліні – 65%, у Південній Кароліні – 48%, у Вірджинії та Джорджії – по 45%.

Аналітики пояснюють це «панічним скуповуванням і накопиченням» пального, і вказують, що потрібен час, аби люди припинили це робити, навіть коли постачання нормалізується.

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«Ми очікуємо, що це займе кілька днів, принаймні вихідні та на початок наступного тижня. Потрібно трохи більше часу, аби все повернулося до норми», - цитує The Hill представника Американської автомобільної асоціації.

Як повідомляв Укрінформ, один з найбільших у США постачальників пального - компанія Colonial Pipeline заявила про відновлення роботи після масштабної кібератаки, яку пов’язують з групою російських хакерів.