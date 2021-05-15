Атака на трубопровід: у деяких штатах США досі бракує бензину
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на американські медіа.
Водії масово скуповували бензин на автозаправних, і його нестача може відчуватися від кількох днів до двох тижнів, пише The Hill.
За даними GasBuddy, вебресурсу, який відстежує ціни на пальне, у п'ятницю станом на 17:00 (північ суботи за Києвом) у Вашингтоні 81% заправок залишалися без пального, в Північній Кароліні – 65%, у Південній Кароліні – 48%, у Вірджинії та Джорджії – по 45%.
Аналітики пояснюють це «панічним скуповуванням і накопиченням» пального, і вказують, що потрібен час, аби люди припинили це робити, навіть коли постачання нормалізується.
«Ми очікуємо, що це займе кілька днів, принаймні вихідні та на початок наступного тижня. Потрібно трохи більше часу, аби все повернулося до норми», - цитує The Hill представника Американської автомобільної асоціації.
Як повідомляв Укрінформ, один з найбільших у США постачальників пального - компанія Colonial Pipeline заявила про відновлення роботи після масштабної кібератаки, яку пов’язують з групою російських хакерів.