ФБР ідентифікувало російських хакерів, причетних до атаки на компанію JBS

Федеральне бюро розслідувань США дійшло висновку, що до атаки на американську компанію JBS SA причетне російське хакерське угруповання REvil, яке також відоме як Sodinokibi.

Про це йдеться в повідомленні Bloomberg, оприлюдненому в середу, передає Укрінформ.

«За інформацією ФБР, відповідальність за кібератаку на JBS SA покладається на хакерське угруповання REvil, пов'язане з Росією»,- зазначається в повідомленні.

Це угруповання, відоме також як Sodinokibi, активно застосовувало програми вірусів-вимагачів з моменту своєї появи у 2019 році. Вони реалізовували модель RaaS (Ransomware-as-a-Service), тобто «Вимогатель-як-послуга», коли розробники програмного забезпечення розробляють та підтримують роботу вірусів-вимагателів, а використовують їх безпосередньо клієнти та партнери угруповання.

Повідомляється також, що група REvil вклала $1 мільйон у біткоїнах для гарантій у реалізації своєї схеми.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж останніх тижнів американські приватні та державні організації зазнали кібернападів, які пов’язують з російськими хакерами. Так, лише за останній час постраждали компанія Colonial Pipeline, державне агентство USAID та світовий виробник м’ясної продукції компанія JBS SA, яка має підприємства по всьому світу.