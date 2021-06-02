Кібератака зупинила роботу світового постачальника м’ясної продукції - підозрюють Росію
Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.
«Кібератака на постачальника м’яса JBS SA спричинила закриття м’ясокомбінатів по всьому світу та звела нанівець п’яту частину всього виробництва яловичини у США», - зазначається в повідомленні.
У Білому домі підтвердили кібернапад на компанію JBS та заявили, що запропонували допомогу для розв'язання проблеми.
«JBS поінформувала адміністрацію, що вимога про викуп походила від злочинної організації, яка, скоріше за все, базується в Росії», - сказала журналістам заступниця речника адміністрації президента США Карін Жан-П’єр.
За її словами, Вашингтон «контактує безпосередньо з російським урядом з цього питання з меседжем, що відповідальні держави не приховують злочинців, які вимагають викуп».
Як повідомлялося, останнім часом масштабних кібератак з території Росії зазнали трубопровід Colonial Pipeline, який забезпечує пальним Східне узбережжя США, а також федеральне агентства USAID.