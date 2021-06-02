Кібератака зупинила роботу світового постачальника м’ясної продукції - підозрюють Росію

Один із найбільших світових постачальників м’ясної продукції, американська компанія JBS SA, зупинила виробництво по всьому світу через кібератаку, яку пов’язують з російськими хакерами.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

«Кібератака на постачальника м’яса JBS SA спричинила закриття м’ясокомбінатів по всьому світу та звела нанівець п’яту частину всього виробництва яловичини у США», - зазначається в повідомленні.

У Білому домі підтвердили кібернапад на компанію JBS та заявили, що запропонували допомогу для розв'язання проблеми.

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«JBS поінформувала адміністрацію, що вимога про викуп походила від злочинної організації, яка, скоріше за все, базується в Росії», - сказала журналістам заступниця речника адміністрації президента США Карін Жан-П’єр.

За її словами, Вашингтон «контактує безпосередньо з російським урядом з цього питання з меседжем, що відповідальні держави не приховують злочинців, які вимагають викуп».

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Як повідомлялося, останнім часом масштабних кібератак з території Росії зазнали трубопровід Colonial Pipeline, який забезпечує пальним Східне узбережжя США, а також федеральне агентства USAID.