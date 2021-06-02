Компанія JBS відновлює виробництво після кібератаки, в якій підозрюють хакерів з Росії

Світовий постачальник м’ясопродуктів, компанія JBS SA, оголосила про «істотний прогрес» у ліквідації наслідків кібератаки та пообіцяла вже в середу відновити виробництво в Північній Америці й Австралії.

Про це йдеться в офіційному повідомленні генерального директора JBS USA Андре Ногейри, оприлюдненому на сайті компанії, передає Укрінформ.

«Наші (комп’ютерні – ред.) системи повертаються в мережу, і ми не шкодуємо ресурсів для подолання цієї загрози. Ми маємо плани заходів з кібербезпеки для вирішення таких питань, і ми успішно їх реалізовуємо», - заявив глава американського офісу.

Він повідомив, що «з огляду на прогрес, досягнутий ІТ-фахівцями, а також командами на підприємствах за останні 24 години, переважна більшість заводів з виробництва яловичини, свинини, птиці та готових продуктів запрацює вже завтра (2 червня – ред.)».

Ногейра також повідомив, що виробничі комплекси в Мексиці та Великій Британії від атаки хакерів не постраждали та працюють у звичайному режимі.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок американська компанія JBS SA зупинила виробництво в різних країнах світу через кібератаку, яку пов’язують з російськими хакерами. У Білому домі підтвердили кібернапад та повідомили, що зв’язалися з урядом РФ з меседжем, «що відповідальні держави не приховують злочинців, які вимагають викуп».