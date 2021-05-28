Пентагон зваляє про «наступальні можливості» США для відповіді на кібератаки

У Сполучених Штатів є «наступальні можливості» для відповіді на кібератаки, заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін.

Як повідомляє Укрінформ, глава Пентагону сказав про це у п’ятницю в інтерв’ю CNN, яке вийде в ефір у понеділок.

«У нас є можливості для проведення наступальних операцій. У нас також є значні можливості для самозахисту», - зазначив Остін.

Він наголосив на снуванні «кількох варіантів наступу», назвавши їх «надійними та ефективними».

Висловлювання Остіна стосувалися останньої глобальної кібератаки на більш як 150 державних установ, аналітичних центрів та інших організацій, про що повідомила компанія Microsoft.

Група, яку Microsoft називає Nobelium, цього тижня атакувала 3000 облікових записів електронної пошти в різних організаціях, переважно у США.

Компанія вважає, що хакери належать до тієї самої російської групи, яка стояла за торішньою атакою на постачальника програмного забезпечення SolarWinds, внаслідок якої постраждали щонайменше дев'ять федеральних агентств США і сотня компаній.

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На запитання про можливість Сполучених Штатів запобігти подальшим кібератакам Остін сказав, що його обов'язок - подати президентові Джо Байдену варіанти наступальних дій.

«Моя робота полягає в тому, щоб створити варіанти для президента... Ми хочемо, щоб у нього були хороші варіанти для вибору. І саме над цим працює Міністерство оборони», - сказав Остін, додавши, що кіберсфера – це те, «на що ми повинні не тільки звертати увагу, а й де повинні домінувати».

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Він також висловив переконання, що США зможуть не лише конкурувати, а й іти попереду в цій сфері.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Microsoft заявила, що хакерське угруповання, яке стояло за зламом системи SolarWinds, вчинило атаки на 150 держвідомств, інститутів у США та 24 країнах.

Після потужної хакерської атаки на компанію Colonial Pipeline Байден видав указ про посилення кібербезпеки, який передбачає взаємодію урядових структур і приватного сектору.