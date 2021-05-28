Білий дім планує виділити понад $750 мільярдів на оборону наступного року

Чинна адміністрація США представила бюджетну пропозицію на наступний фінансовий рік щодо виділення $752,9 мільярда на потреби оборони країни.

Про це йдеться в повідомленні в четвер Міністерства оборони США, передає Укрінформ.

«Адміністрація Байдена-Гарріс подала сьогодні до Конгресу бюджетну пропозицію на 2022 фінансовий рік, який передбачає виділення $752,9 мільярда на національну оборону, $715 мільярдів з яких – на Міністерство оборони США», - зауважується в повідомленні.

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При цьому підкреслюється, що в бюджетній пропозиції відображаються пріоритети президента Байдена щодо припинення «вічних війн», інвестування в найсучасніші можливості для забезпечення переваги США у сферах оборони й національної безпеки в майбутньому. Крім того, акцент здійснюється на активізацію партнерських мереж і альянсів за участі Америки.

Як підкреслили в цьому зв’язку у Пентагоні, перед Збройними Силами США «постають серйозні виклики, які походять від таких країн як Китай і Росія», а також загрози глобальній безпеці, у тому числі зміни клімату та пандемія COVID-19.

«Цей бюджет надає відповідь на ці та інші виклики шляхом впровадження ключових інвестицій на захист нашої нації», - підкреслили в оборонному відомстві США.

Таким чином, адміністрація Байдена збільшила на $13 мільярдів оборонний бюджет на наступний рік у порівнянні з $740 мільярдами, виділеними на поточний фінансовий рік. Це збільшення є співставним з темпами інфляції у США.