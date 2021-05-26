США запускають нову місію в Афганістані після виведення військ

Паралельно з виведенням своїх військ із території Афганістану Сполучені Штати запускають у цій країні нову місію, спрямовану на розвиток інших відносин із кабульським урядом та силами безпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомив на брифінгу у вівторок прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

«США відтепер будуть розвивати нові відносини з Афганістаном у всіх урядових областях: в дипломатичній, економічній і, звичайно, в сфері безпеки. Наші відносини з національним оборонним відомством Афганістану і його силами безпеки продовжаться, але продовжаться іншим чином», — наголосив американський посадовець.

Кірбі пояснив, що з виведенням військ з Афганістану Сполучені Штати не покидають цей регіон, бо там, як і раніше, зберігаються загрози.

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Зараз процес виведення американських військ з Афганістану завершено на 16-25%.

Як повідомлялося, США та НАТО 1 травня офіційно розпочали виведення решти військ з Афганістану.

До 11 вересня Афганістан мають залишити близько 3500 американських військовослужбовців та близько 7000 солдатів НАТО.

На піку операції в 2010-2013 роках чисельність військ США та їхніх союзників в Афганістані перевищувала 150 тисяч осіб.