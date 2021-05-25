Австралія на тлі виведення військ закриває посольство в Афганістані
Укрінформ
Австралія закриває посольство у столиці Афганістану Кабулі на тлі виведення з країни міжнародного військового контингенту.
Про це повідомив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.
"Ми закриємо посольство 28 травня 2021 року… Австралія очікує, що цей захід буде тимчасовим і ми поновимо постійну присутність у Кабулі, щойно дозволять обставини", - йдеться у заяві.
Зазначається, що Афганістан будуть регулярно відвідувати працівники МЗС Австралії, але базуватимуться вони в інших частинах регіону.
Як повідомлялося, США та НАТО 1 травня офіційно розпочали виведення решти військ з Афганістану.
До 11 вересня Афганістан мають залишити близько 3500 американських військовослужбовців та близько 7000 солдатів НАТО.