Австралія на тлі виведення військ закриває посольство в Афганістані

Австралія закриває посольство у столиці Афганістану Кабулі на тлі виведення з країни міжнародного військового контингенту.

Про це повідомив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.

"Ми закриємо посольство 28 травня 2021 року… Австралія очікує, що цей захід буде тимчасовим і ми поновимо постійну присутність у Кабулі, щойно дозволять обставини", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Афганістан будуть регулярно відвідувати працівники МЗС Австралії, але базуватимуться вони в інших частинах регіону.

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Як повідомлялося, США та НАТО 1 травня офіційно розпочали виведення решти військ з Афганістану.

До 11 вересня Афганістан мають залишити близько 3500 американських військовослужбовців та близько 7000 солдатів НАТО.