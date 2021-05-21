Грузія почала виведення військових підрозділів з Афганістану

Розпочався процес виведення Сил оборони Грузії з Афганістану: за даними міністерства оборони Грузії, збірна рота 3-й піхотної бригади Західного командування - це перший підрозділ, який повернувся на батьківщину з Ісламської Республіки Афганістан.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ехо Кавказу.

Відзначається, що контингент виконував під керівництвом НАТО місію «Рішуча підтримка» під німецьким командуванням в Мазарі-Шарифі, на базі «Марман», і його основним завданням було виконання завдань швидкого реагування.

Повернення грузинських миротворців з міжнародної місії урочисто відзначили на території 4-ї механізованої бригади у Вазіані. Міністр оборони Грузії Джуаншер Бурчуладзе і командувач Сил оборони генерал-майор Георгій Матіашвілі привітали особовий склад з гідним та успішним виконанням місії. Вони подякували миротворцям за видатну службу і значний внесок і ще раз вшанували пам'ять військовослужбовців, які загинули під час місії.

До військовослужбовців звернувся посол Федеративної Республіки Німеччина в Грузії. Губерт Кнірш відзначив високий професіоналізм грузинських військових, їх гідну службу пліч-о-пліч з військовими союзниками в забезпеченні глобальної безпеки.

Захід продовжився нагородженням миротворців. За видатну участь у миротворчій місії в Ісламській Республіці Афганістан 11 військовослужбовців нагороджені медалями «За участь у миротворчих операціях». З 2004 року по сьогоднішній день участь у міжнародних місіях в Афганістані в рамках різних ротацій (ISAF, RSM) взяли понад 20 тисяч грузинських військовослужбовців.

Слід нагадати, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі 14 квітня заявив, що Грузія слідом за НАТО виведе весь свій військовий контингент з Афганістану за графіком, узгодженим з альянсом.

Фото: ЕРА