Європейські союзники просять США відкласти виведення військ з Афганістану - WSJ

Союзники США по НАТО просять Вашингтон відтермінували виведення військ з Афганістану, аби належним чином забезпечити виведення своїх контингентів.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на власні джерела повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією видання, у Вашингтоні на прохання союзників відповіли, що вихід з Афганістану може бути відкладено "на два тижні або довше".

Джерела WSJ також повідомили, що занепокоєння європейських країн викликає позиція Туреччини. Анкара протягом багатьох років забезпечувала безпеку летовища у Кабулі та планувала зберегти свою військову присутність там щонайменше до виходу сил коаліції. Але тепер Туреччина розглядає можливість вивести свої війська одночасно з ними.

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Як зазначається, якщо столиця Афганістану та її міжнародне летовище залишаться без підтримки міжнародних збройних сил, це може спонукати деякі західні держави переглянути свої плани на продовження роботи посольств у Кабулі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про рішення вивести війська з Афганістану до 11 вересня 2021 року. Північноатлантичний альянс підтримав цю ініціативу та оголосив про намір повернути додому близько 10 тис. військовослужбовців, які брали участь у місії в Афганістані протягом майже 20 років.

Фото: defense.gov