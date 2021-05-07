Міжнародна коаліція виступила із заявою через виведення військ з Афганістану

Згортання міжнародної операції «Рішуча підтримка» в Афганістані та виведення з цієї країни військ США та інших союзників по НАТО не має зупинити інклюзивний мирний процес в Афганістані.

Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні комюніке Спеціальних посланників та Спеціальних представників Європейського Союзу, Франції, Німеччини, Італії, НАТО, Норвегії, Великої Британії та Сполучених Штатів з приводу мирного процесу в Афганістані, повідомляє Укрінформ.

«Після оголошення 14 квітня з боку США і НАТО, що США та сили, що беруть участь в Місії «Рішуча підтримка» (Resolute Support Mission) здійснять впорядкований, скоординований та зважений вихід з Афганістану до 11 вересня 2021 року, учасники наголошують, що під час такого відведення має бути забезпечена безпека міжнародних військ, і що будь-які атаки з боку Талібану на наші війська зустрічатимуть потужну відповідь. Процес виведення військ не може слугувати виправданням для Талібану для зупинки мирного процесу, і політичні переговори в дусі доброї волі мають бути продовжені щонайшвидше», - йдеться у комюніке.

Сторони, що підписали цей документ, наголосили на тому, що народ Афганістану вимагає завершення війни та справедливого й тривалого миру, який можуть досягнути лише самі афганці шляхом інклюзивного політичного врегулювання.

Учасники комюніке підтвердили підтримку резолюції Ради Безпеки ООН 2512 (2020) та наголосили, що виступають проти заснування в Афганістані будь-якої влади силовим шляхом, що могло б спричинити загрозу стабільності усього регіону. Для досягнення миру мають відбутися міжафганські переговори за участю уряду Ісламської Республіки Афганістан, Талібану, інших політичних сил та громадських лідерів для досягнення широкої та всеохоплюючої мирної угоди та політичного компромісу, які сприятимуть завершенню війни.

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«… Рішуче засудили триваюче насильство в Афганістані, за яке найбільшу відповідальність несе Талібан, і звернулися з вимогою до всіх сторін здійснити негайні та необхідні кроки для зменшення насильства, особливо для запобігання втратам серед мирного населення з метою створення обстановки, сприятливої для досягнення політичного врегулювання. Учасники (комюніке) закликали всі сторони за будь-яких обставин поважати власні зобов’язання відповідно до міжнародного гуманітарного права та здійснити кроки до імплементації постійного та широкого припинення вогню», - наголошується в документі.

Як зазначається, учасники комюніке закликали Талібан зупинити неоголошений «весняний наступ», утримуватися від атак проти цивільного населення, негайно зупинити (атаки) на лікарні, школи, університети, мечеті та на інші цивільні об’єкти, зупинити кампанію цілеспрямованих вбивств лідерів громадянського суспільства, духовенства, журналістів, правозахисників, медиків, працівників судів та інших цивільних осіб.

Сторони підтвердили намір надати суттєву міжнародну допомогу для розвитку Афганістану, яка буде необхідною під час мирних переговорів, а також виявили готовність мобілізувати міжнародну підтримку для процесу відновлення країни після досягнення мирної угоди, на основі умов, що були визначені у 2020 році під час Женевської конференції по Афганістану.

Підкреслюється, що Талібан і уряд Ісламської Республіки Афганістан мають виконати власні антитерористичні зобов’язання, включаючи уникнення ситуації використання Афганістану аль-Каїдою, ІДІЛ та іншими терористичними групами для загроз або порушення безпеки будь-якої іншої країни, не приймати у себе членів таких угруповань, не давати їм змогу проводити рекрутинг, тренування та збір коштів для терористичної діяльності.

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Сторони-підписанти підтвердили необхідність продовження міжнародної підтримки для Афганських сил національної оборони і безпеки, що має забезпечити здатність Афганістану захистити себе від внутрішніх та зовнішніх загроз.

Як повідомлялося, Президент США Джо Байден оголосив про рішення вивести війська з Афганістану до 11 вересня 2021 року. Північноатлантичний Альянс підтримав таке рішення та оголосив про намір повернути додому близько 10 тис. військовослужбовців НАТО, які брали участь у місії в Афганістані протягом майже 20 років.

Фото: defense.gov