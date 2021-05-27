Хакери атакували японські урядові установи

Невідомі хакери отримали доступ до комп'ютерної програми з обміну інформацією, яка була розроблена японською компанією Fujitsu, що призвело до просочення даних з установ уряду Японії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Відзначається, що комп'ютерна програма ProjectWEB компанії Fujitsu широко використовується державними установами та бізнесом.

Хакери отримали доступ до цієї комп'ютерної програми в аеропорту Наріта на схід від Токіо і викрали дані про контроль за повітряним сполученням, змусивши Центр національної кібербезпеки в секретаріаті кабінету міністрів попередити ті установи, які користуються цією програмою.

Міністерство загальнонаціональних земель, інфраструктури і транспорту Японії повідомило про витік щонайменше 76 000 адрес електронної пошти його співробітників і ділових партнерів, а також даних з внутрішньоміністерського електронного листування і про налаштування інтернету.

Центр кібербезпеки повідомив, що дані про інформаційну систему центру були викрадені з кількох його офісів.

Компанія Fujitsu призупинила надання послуг програмного забезпечення для розслідування масштабів кібератаки.

Як повідомляв Укрінформ, Toshiba Tec France Imaging System, французький підрозділ японської компанії Toshiba, спростував інформацію хакерської групи DarkSide, яку пов'язують з Росією, про викрадення понад 740 гігабайтів даних у результаті кібератаки.