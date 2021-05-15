Російські хакери, які атакували нафтопровід США, заявили про свій розпуск

Група хакерів DarkSide, яка атакувала Colonial Pipeline, викликавши гостру нестачу палива на Східному узбережжі Америки, заявила про свій розпуск через тиск з боку уряду США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Washington Post.

DarkSide визнали втрату доступу до певних серверів, які використовували для їхнього вебблога і для проведення платежів.

«Зважаючи на вищевикладене та через тиск із боку США партнерська програма закрита. Залишайтеся в безпеці й удачі», - йдеться в повідомленні хакерів, відправленому партнерам по здирницькому бізнесу.

ФБР відмовилося коментувати, чи зіграв уряд США роль у закритті вебсайту DarkSide. Блог DarkSide Leaks у тіньовому інтернеті не працює з полудня четверга.

Деякі експерти з безпеки попередили, що група, можливо, просто намагається забрати свої гроші і втекти, збираючи викуп і ховаючись з поля зору громадськості.

Попри те, що Colonial відновила роботу трубопроводів, заправні станції в Середній Атлантиці й на південному сході США все ще повідомляли про дефіцит бензину у п'ятницю.

Як повідомляв Укрінформ, 7 травня найбільший постачальник пального у східній частині США компанія Colonial Pipeline заявила про припинення роботи своїх трубопроводів внаслідок хакерської атаки. Це призвело до підвищення цін на паливо, а також до паніки серед населення. ФБР заявило про причетність до атаки хакерського угруповання DarkSide, пов'язаного з РФ.

У середу, 12 травня, компанія повідомила, що починає відновлення роботи власної системи.

Фото: COLONIAL PIPELINE