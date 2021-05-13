Компанія Colonial Pipeline заплатила хакерам мільйонний викуп - Bloomberg

Американська компанія Colonial Pipeline, котра нещодавно зазнала кібератаки, виплатила хакерам 5 млн доларів в якості викупу за відновлення роботи системи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Компанія заплатила хакерам майже 5 мільйонів доларів, що суперечить повідомленням на початку цього тижня про те, що компанія не мала наміру сплачувати викуп, щоб відновити роботу, повідомили двоє джерел, знайомих з ситуацією.

Як зазначається, викуп хакерам був виплачений у криптовалюті, яку неможливо відслідкувати. Викуп перерахували хакерам через декілька годин після атаки.

Після отримання платежу хакери надали оператору Colonial Pipeline засіб дешифрування, щоб відновити зламану комп'ютерну мережу, але він діяв дуже повільно, тому компанії довелося використовувати власні потужностї.

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Представники компанії Colonial Pipeline відмовилися від коментарів щодо цієї інформації.

Як повідомляв Укрінформ, 7 травня найбільший постачальник пального у східній частині США компанія Colonial Pipeline заявила про призупинення роботи своїх трубопроводів унаслідок хакерської атаки. Це спричинило підвищення цін на пальне, а також паніку серед населення. ФБР заявило про причетність до атаки хакерського угруповання DarkSide, пов’язаного з РФ.

У середу, 12 травня, компанія поінформувала, що розпочинає відновлення роботи власної системи.

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