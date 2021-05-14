У Toshiba спростували викрадення даних хакерами DarkSide

Toshiba Tec France Imaging System, французький підрозділ японської компанії Toshiba, спростував інформацію хакерської групи DarkSide, яку пов’язують з Росією, про викрадення понад 740 гігабайтів даних в результаті кібератаки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

У підрозділі підтвердили, що кібератака сталася ще в ніч на 4 травня.

Пресслужба Toshiba Tec France Imaging System зазначила, що під час кібератаки було втрачено лише мінімальний обсяг робочих даних, проте не було виявлено витоків даних.

У підрозділі додали, що одразу після кібернападу вжили необхідні заходи для захисту.

Раніше пов'язана з РФ хакерська група DarkSide, яка стоїть за кібератакою на найбільшу трубопровідну систему США,заявила про проведення кібератаки на підприємство японської компанії Toshiba у Франції. Група також стверджувала, що викрала понад 740 гігабайтів даних, які включають інформацію про управління, нові напрямки бізнесу та особисті відомості.

Як повідомляв Укрінформ, ФБР встановила причетність хакерського угруповання DarkSide, яке пов’язують з Росією, до кібератаки 6 травня проти компанії Colonial Pipeline, що є оператором найбільшого на сході США трубопроводу з постачання пального. Президент США Джо Байден у цьому зв’язку заявив про докази, які пов’язують програмне забезпечення й зловмисників з Росією.

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Компанія Colonial Pipeline щодня транспортує близько 2,5 мільйона барелів бензину, дизельного, реактивного пального та інших нафтопродуктів з американських нафтопереробних підприємств біля узбережжя Мексиканської затоки до штатів на сході та півдні США. Загалом трубопровід забезпечує доставку 45% усього палива на східному узбережжі США.

У середу, 12 травня, компанія поінформувала, що розпочинає відновлення роботи власної системи.