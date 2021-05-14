У Toshiba спростували викрадення даних хакерами DarkSide

У Toshiba спростували викрадення даних хакерами DarkSide

Укрінформ
Toshiba Tec France Imaging System, французький підрозділ японської компанії Toshiba, спростував інформацію хакерської групи DarkSide, яку пов’язують з Росією, про викрадення понад 740 гігабайтів даних в результаті кібератаки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

У підрозділі підтвердили, що кібератака сталася ще в ніч на 4 травня.

Пресслужба Toshiba Tec France Imaging System зазначила, що під час кібератаки було втрачено лише мінімальний обсяг робочих даних, проте не було виявлено витоків даних.

У підрозділі додали, що одразу після кібернападу вжили необхідні заходи для захисту.

Раніше пов'язана з РФ хакерська група DarkSide, яка стоїть за кібератакою на найбільшу трубопровідну систему США,заявила про проведення кібератаки на підприємство японської компанії Toshiba у Франції. Група також стверджувала, що викрала понад 740 гігабайтів даних, які включають інформацію про управління, нові напрямки бізнесу та особисті відомості.

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Як повідомляв Укрінформ, ФБР встановила причетність хакерського угруповання DarkSide, яке пов’язують з Росією, до кібератаки 6 травня проти компанії Colonial Pipeline, що є оператором найбільшого на сході США трубопроводу з постачання пального. Президент США Джо Байден у цьому зв’язку заявив про докази, які пов’язують програмне забезпечення й зловмисників з Росією.

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Компанія Colonial Pipeline щодня транспортує близько 2,5 мільйона барелів бензину, дизельного, реактивного пального та інших нафтопродуктів з американських нафтопереробних підприємств біля узбережжя Мексиканської затоки до штатів на сході та півдні США. Загалом трубопровід забезпечує доставку 45% усього палива на східному узбережжі США.

У середу, 12 травня, компанія поінформувала, що розпочинає відновлення роботи власної системи.

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