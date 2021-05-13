У Білому домі вказали на відповідальність РФ за кібернапад на трубопровід

Росія в будь-якому разі несе певну відповідальність за кібератаку на американський паливний трубопровід, оскільки встановлені на цей час виконавці нападу перебувають на її території.

Про це заявила в четвер на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Він (президент Байден – ред.) дав чітко зрозуміти, що країна, де перебувають ці особи (які вчинили кібернапад – ред.), навіть якщо це кримінальна мережа та навіть якщо він (президент США - ред.) підтвердив, що ми не маємо інформації, яка вказувала би на причетність (російського – ред.) уряду, все одно несе певну відповідальність», - зауважила речниця Білого дому.

Псакі також зазначила, що розвідувальна спільнота США та правоохоронні органи вивчають ситуацію, після чого з американського боку будуть зроблені кроки у відповідь.

Як повідомляв Укрінформ, ФБР встановила причетність хакерського угруповання DarkSide, яке пов’язують з Росією, до кібератаки 6 травня проти компанії Colonial Pipeline, що є оператором найбільшого на сході США трубопроводу з постачання пального. Президент США Джо Байден у цьому зв’язку заявив про докази, які пов’язують програмне забезпечення й зловмисників з Росією.

Компанія Colonial Pipeline щодня транспортує близько 2,5 мільйона барелів бензину, дизельного, реактивного пального та інших нафтопродуктів з американських нафтопереробних підприємств біля узбережжя Мексиканської затоки до штатів на сході та півдні США. Загалом трубопровід забезпечує доставку 45% усього палива на східному узбережжі США.