Хакери DarkSide після атаки в США викрали секретні дані у Toshiba - ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.
Японська фірма в сфері кібербезпеки Mitsui Bussan Secure Directions повідомила, що група DarkSide, яка базується в Росії, зробила заяву про це на сторінці тіньового сайту о другій годині ночі в п'ятницю за японським часом.
У заяві, розміщеній на цьому сайті, група повідомила про хакерський злом системи підприємства компанії Toshiba у Франції і про крадіжку конфіденційної інформації.
Хакерська група стверджує, що викрала понад 740 гігабайтів даних, які включають інформацію про управління, нові напрямки бізнесу та особисті відомості.
Toshiba Tec France Imaging System, французький підрозділ Toshiba підтвердив, що піддався хакерській атаці з боку угруповання DarkSide, повідомляє Reuters.
Як повідомляв Укрінформ, 7 травня найбільший постачальник пального в східній частині США компанія Colonial Pipeline заявила про припинення роботи своїх трубопроводів унаслідок хакерської атаки. Це призвело до підвищення цін на паливо, а також паніки серед населення. ФБР заявило про причетність до атаки хакерського угруповання DarkSide, пов'язаного з РФ.
У середу, 12 травня, компанія повідомила, що починає відновлення роботи власної системи.