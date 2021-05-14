Хакери DarkSide після атаки в США викрали секретні дані у Toshiba - ЗМІ

Хакерська група DarkSide, пов'язана з РФ, яка стоїть за кібератакою на найбільшу трубопровідну систему США, заявила про проведення кібератаки на підприємство японської компанії Toshiba у Франції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Японська фірма в сфері кібербезпеки Mitsui Bussan Secure Directions повідомила, що група DarkSide, яка базується в Росії, зробила заяву про це на сторінці тіньового сайту о другій годині ночі в п'ятницю за японським часом.

У заяві, розміщеній на цьому сайті, група повідомила про хакерський злом системи підприємства компанії Toshiba у Франції і про крадіжку конфіденційної інформації.

Хакерська група стверджує, що викрала понад 740 гігабайтів даних, які включають інформацію про управління, нові напрямки бізнесу та особисті відомості.

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Toshiba Tec France Imaging System, французький підрозділ Toshiba підтвердив, що піддався хакерській атаці з боку угруповання DarkSide, повідомляє Reuters.

Як повідомляв Укрінформ, 7 травня найбільший постачальник пального в східній частині США компанія Colonial Pipeline заявила про припинення роботи своїх трубопроводів унаслідок хакерської атаки. Це призвело до підвищення цін на паливо, а також паніки серед населення. ФБР заявило про причетність до атаки хакерського угруповання DarkSide, пов'язаного з РФ.

У середу, 12 травня, компанія повідомила, що починає відновлення роботи власної системи.