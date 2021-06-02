Байден має намір висловити Путіну претензії щодо кібератак з Росії – Білий дім

Президент США Джо Байден має намір висловити кремлівському лідеру під час зустрічі в Женеві свою позицію щодо кібератак проти американських підприємств та державних установ з території Росії.

Про це заявила під час прес-брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми очікуємо, що це стане одним із питань, які президент (Байден – ред.) обговорюватиме з президентом Путіним під час саміту, запланованому через два тижні», - зауважила представниця адміністрації.

Вона також повідомила, що зі свого боку США застосовують заходи для посилення кібербезпеки від подібних атак.

«Президент ініціював термінове стратегічне вивчення ситуації з метою відповіді на посилення загроз з боку вірусних програм-вимагателів», - повідомила Псакі.

У цьому зв’язку вона підкреслила, що адміністрація наразі працює в тісній координації з приватним сектором, чого не було раніше.

«Остання атака є нагадуванням про важливість для підприємств приватного сектору посилити їхню кібер-безпеку та переконатися, що вони зробили все необхідне для того, щоби бути готовими до цієї загрози, яка лише збільшилася за останні кілька тижнів», - наголосила речниця Білого дому.

Крім того, додала вона, уряд США запроваджуватиме інші заходи з метою убезпечення інфраструктури від атак програмами-вимагателями. Це включає посилений аналіз криптовалютних операцій, щоби відстежити транзакції злочинців, а також перегляд внутрішньої політики щодо реагування на віруси-вимагателі.

Відповідаючи на запитання, чи передбачає американський уряд проведення контратак у відповідь на останні кібернапади, Псакі зауважила: «Ми не відкидаємо будь-яких варіантів щодо того, як ми можемо відповісти».

Як повідомляв Укрінформ, упродовж останніх кількох тижнів кібератак, пов’язаних із Росією, зазнали найбільший на сході США трубопровід нафтопродуктів Colonial Pipeline, державне агентство USAID, а також світовий постачальник м’яса компанія JBS SA.

Фото: Andrew Harnik / Getty Images