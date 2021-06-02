Україна залишається в порядку денному зустрічі Байдена з Путіним – Білий дім

Агресія Росії проти України залишається в переліку основних питань у порядку денному президента США Джо Байдена щодо його зустрічі в Женеві з кремлівським лідером.

Про це заявила під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Існує цілий список тем, які ми маємо обговорити під час цієї зустрічі – ми дамо більше про це, очевидно, за кілька днів до зустрічі», - зауважила речниця Білого дому.

Водночас вона уточнила, що наразі порядок денний американської сторони, зокрема, включає: кібератаки проти США з території Росії, використання програм-вимагачів та приховування кримінальних угруповань у Росії, "агресивні дії РФ проти України", а також сфери, у яких можуть співпрацювати США та Україна.

Як повідомляв Укрінформ, саміт за участі президентів США і Росії запланований 16 червня в Женеві.