Держдеп запросив з бюджету США для України $255 мільйонів

Державний департамент США запросив передбачити у бюджеті США 255 мільйонів доларів допомоги для України.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться у бюджетному обґрунтуванні, надісланому Держдепом на розгляд Конгресу США.

"Допомога США посилить здатність України протистояти російській агресії. Фінансування дасть змогу прискорити реформи щодо боротьби з корупцією; підвищити прозорість і підзвітність, у тому числі шляхом розширення ініціатив щодо електронного урядування; просунути інституційні реформи й навчання, необхідні для європейської інтеграції", - йдеться в документі.

США також мають намір підтримувати енергетичну безпеку України шляхом реформування компанії «Нафтогаз» та підвищення енергоефективності.

Бюджетні кошти мають сприяти підвищенню торговельного потенціалу України, зміцненню сільськогосподарського сектору, демократичним і економічним реформам. Частина допомоги має піти на підтримку громадянського суспільства, децентралізацію, судову реформу.

Крім того, «кошти будуть спрямовані на підтримку зусиль з боротьби з нерішучістю щодо вакцинації, а також постпандемічного реагування».

Як раніше повідомляло агентство, у п'ятницю президент США Джо Байден подав до Конгресу бюджетний запит на 2022 фінансовий рік з витратами у шість трильйонів доларів та двома оригінальними планами.