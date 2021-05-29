Тепер офіційно: Байден подав до Конгресу бюджетний проєкт на $6 трильйонів

У п'ятницю президент США Джо Байден подав до Конгресу бюджетний запит на 2022 фінансовий рік з витратами у шість трильйонів доларів та двома оригінальними планами.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Білий дім.

«Бюджет інвестує безпосередньо в американських громадян і зміцнить економіку нашої країни, поліпшить наше фінансове здоров'я в довгостроковій перспективі", - йдеться у вступному слові Байдена.

Бюджетний запит на 2022 рік сягає 6 трильйонів доларів. З них 300 мільярдів доларів - це нові витрати. Доходи бюджету заплановані на рівні $4,17 трлн, дефіцит бюджету становитиме $1,84 трлн.

Проєкт Байдена містить дві оригінальні пропозиції: «План підтримки американських родин» і «Американський план зайнятості», жодна з яких ще не обговорювалася в Конгресі.

Президент також просить збільшити у порівнянні з минулим роком фінансування Міністерства освіти на 41%, Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб - на 23%, Агентства з охорони навколишнього середовища - на 22%.

Фінансування Міністерства внутрішньої безпеки, яке проводило жорстку міграційну політику Трампа, буде дещо скорочено. Міністерство оборони отримає збільшення фінансування лише на 2%.

Бюджет Байдена передбачає низку змін у податковому кодексі, які, за даними Білого дому, можуть забезпечити фінансування запланованих витрат. Головними з них є підвищення ставки корпоративного податку з 21% до 28%, а також посилення контролю за дотриманням податкового законодавства та підвищення податків для багатих.

Податкові зміни також передбачають покарання американських компаній за перенесення робочих місць в інші країни, особливо з виробництва товарів, які потім продаються американським споживачам.

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Безробіття, за прогнозами Білого дому, знизиться до 4,7% до кінця року, 4,1% - у 2022-му і 3,8% - в наступному. Після цього воно має залишатися на рівні 3,8% упродовж наступних семи років. Інфляція цього року становитиме 2,1%, і упродовж наступних десяти не зростатиме більш як 2,3% в рік.

Нині рівень безробіття становить 6,1%, а рівень інфляції - 4,2%.