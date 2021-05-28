Байден готує бюджет США на наступний рік у розмірі $6 трильйонів – NYT

Глава Білого дому Джо Байден має намір запропонувати бюджет на наступний фінансовий рік загальною сумою $6 трильйонів, що приблизно на третину більше рівня видатків до пандемії.

Про це повідомила в четвер американська газета The New York Times із посиланням на документи, які отримала у своє розпорядження, передає Укрінформ.

«Президент Байден запропонує в п'ятницю бюджет у розмірі $6 трильйонів, який дозволить США досягти найвищого стабільного рівня федеральних витрат з часів Другої світової війни», - зауважується в публікації.

При цьому зазначається, що проєкт бюджету спрямований на фінансування широкого економічного порядку денного, який включає нові масштабні інвестиції в освіту, транспорт та боротьбу зі зміною клімату.

Водночас адміністрація Байдена розраховує, що державний бюджет США збільшуватиметься до 2031 року до $8,2 трильйона, а дефіцит при цьому сягатиме $1,3 трильйона.

Як повідомляв Укрінформ, у Сполучених Штатах новий фінансовий рік починається з 1 жовтня. За чинною процедурою, президент висуває бюджетну пропозицію, після чого вона розглядається та голосується в обох палатах Конгресу США.