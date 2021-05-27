Маркарова закликала бізнес США підтримати проєкт «Українського дому» в Вашингтоні

Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова закликала американський бізнес долучитися до проєкту «Українського дому» в Вашингтоні, який має на меті створити новий неофіційний майданчик для взаємодії.

Про це вона сказала під час онлайн-конференції, організованої Американсько-українською діловою радою, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми перебуваємо в процесі створення «Українського дому» в Вашингтоні»,- повідомила посол України в США.

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Маркарова уточнила, що «Український дім» не буде державною установою, однак працюватиме в тісній взаємодії з посольством.

«Ми будемо раді, якщо бізнес, зацікавлений у розвитку такої співпраці, долучиться до підтримки «Українського дому»,- наголосила Маркарова.

Вона підкреслила, що цей проєкт «може стати дуже потужним інструментом» – не тільки для того, щоби просувати український наратив у США, але також місцем зустрічей, обміну ідеями, просування української культури.

Як повідомляв Укрінформ, Оксана Маркарова вперше висловила намір реалізувати проєкт «Українського дому» в Вашингтоні ще до від’їзду до США, коли була призначена указом президента на посаду посла України в Сполучених Штатах.