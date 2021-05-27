Попри агресію РФ, Україна відкрита для іноземного бізнесу – Маркарова

Попри потребу боронити свої кордони від російської агресії, Україна повністю відкрита для іноземного бізнесу й інвесторів, вливання яких дуже важливі для реалізації ключових реформ та розвитку української економіки.

Про це заявила в четвер під час онлайн-конференції, організованої Американсько-Українською Діловою радою посол України в США Оксана Маркарова, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Попри той факт, що наші сміливі військові продовжують воювати на передовій щодня, Україна відкрита для бізнесу», - наголосила Маркарова.

Читайте також: Маркарова обговорила з конгресменами США протидію Nord Stream 2

Вона зауважила, що впродовж років російської агресії значна частина зусиль України спрямована на те, щоб повернути під свій контроль окуповані території на сході, а також Крим. Водночас не менш важливим завданням залишається реалізація реформ у ключових сферах, і це є важливою складовою для підвищення довіри з боку іноземного бізнесу та залучення інвестицій в українську економіку.

«Чим більше українських, міжнародних та особливо американських компаній – що було б моєю головною метою – відкриють виробничі потужності чи компанії у сфері обслуговування в Україні, тим швидше ми зможемо виконати реформи, які нам потрібно завершити», - зауважила посол України в США.

У цьому зв’язку Маркарова підкреслила, що українська сторона відкрита для міжнародних інвесторів.

«Ми доступні 24/7, ми налаштовані на обговорення, проведення дискусій, щоб почути американських інвесторів», - підкреслила посол.

Вона зауважила, що Посольство працює напряму з відповідними офісами в Україні, орієнтованими на підтримку інвестиційної та бізнес-активності.

Читайте також: Маркарова зустрілася з віцеголовою Сенатського українського кокусу

Як повідомляв Укрінформ, у березні цього року Президент України доручив Кабінету Міністрів вжити заходів для створення Національного фонду інвестицій. Нова структура орієнтована на створення умов для масштабних інвестиційних проєктів, розвиток міжнародного економічного співробітництва, зростання конкурентоспроможності української економіки.